15 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:04 — REGNUM Сообщение Еврокомиссии о том, что в летнем экономическом прогнозе оценка инфляции в Евросоюзе в 2022 году повысилась с 6,8 до 8,3 процента и что это станет «исторически высоким уровнем», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».

На дно Цитата из кф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США

«Европа идёт на дно стахановскими темпами. Не можем не радоваться за неё», — отметила Клава М.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие оценки не должны быть ни для кого удивительными потому, что Россия давно предупреждала Европу о том, что антироссийские санкции в первую очередь ударять по экономике Евросоюза.

«Инфляция неизбежна в Европе. Как минимум из-за санкций против России, которые нанесли им гораздо больше ущерба. Самое ужасное, что люди в Европе-то будут страдать больше всего из-за того, что у них олухи во главе стран сидят!» — указывает Владимир С.

Некоторые комментаторы отмечают, что европейские власти долгое время скрывали негативную ситуацию с инфляцией, что и вылилось по итогу в резкие изменения показателей.

«Резко такие цифры вырисовываются, потому что изначально не хотели говорить правду о том, что санкции эти — самоуничтожение», — считает Лаврентий Я.

Часть людей полагает, что России даже не придётся вводить ответные санкции против Евросоюза, потому что тот и сам уже на ладан дышит.

«Что же делают санкции против России! А ведь как дышали, как скулили! Мол, задушим Россию, победим Кремль! Офигеть, душители и победители. Не знают теперь, как помыться и как жилплощадь осветить, да отопить», — подметил Сергей Г.

«И это ещё при том, что Россия свои ответные санкции так и не ввела. Хотя стоило бы уже. Но подождём — увидим. Может быть, Запад сам по себе загнётся, без нашей помощи», — написал Ахмед М.

Ряд пользователей предупреждает европейцев, что те беды, с которыми они столкнулись к сегодняшнему дню, — лишь начало краха Евросоюза.

«То ли ещё будет. Страшно представить, какие они цифры будут рисовать этой зимой», — пишет Ринат А.

«Крайняя цифра инфляции в ЕС далеко не окончательно спрогнозирована. Сейчас ещё только июль 2022 года, а вскоре будет зима на фоне энергетического кризиса», — отмечает Александр П.

«Интересно, насколько хватит терпения у свободолюбивого европейского народа терпеть за Украину?» — написал Иван В.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

Нашлись и те, кто отмечают, что европейские власти скрывают реальные экономические потери, что им вскоре выйдет боком.

«Даже эта цифра выглядит неправдоподобной. Рисуют такие, какие хотят, чтобы не выглядело слишком уж ужасающе. Если учитывать, что у них топливо и газ в цене значительно выросли, кратно, то кому они врут о том, что общая инфляция всего с 6,8 подросла до 8,3 процента. Смешно», — пишет Александр М.

«Вот когда всё производство в Евросоюзе остановится, люди начнут замерзать по домам, а улицы городов опустеют, тогда они, наверное, подкорректирую инфляцию до 9,2 процента где-нибудь», — издевается Марат Н.

Напомним, 14 июля Еврокомиссия распространила сообщение о том, что решила повысить в летнем экономическом прогнозе оценку инфляции в Евросоюзе в 2022 году — с 6,8 до 8,3 процента. В структуре подчеркнули, что это станет «исторически высоким уровнем».