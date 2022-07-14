Киев, 15 июля, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Украина ждет, что Запад в срочном порядке поставит Киеву системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщила в своем телеграм-канале украинский вице-премьер Ирина Верещук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Заместитель главы правительства признала, что процесс передачи таких видов вооружений затратен и политически не прост. Однако она отметила, что у киевского режима нет другого выхода.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что контрнаступление вооруженных украинских формирований может состояться только после поставок Киеву бронетехники.