Вашингтон, 15 июля, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Решение о своём участии в президентских выборах 2024 года принял экс-президент США Дональд Трамп. Сейчас он определяется с тем, когда объявить о нём. Об этом 14 июля политик сообщил американскому изданию Intelligencer — New York.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Как уточнил Трамп, «мысленно» он уже принял решение о своём участии в выборах и больше ничего на это решение не может повлиять. При этом Трамп отказался сообщить, какой он сделал выбор, но отметил, что в случае своего участия в президентских выборах он уверен в своей победе.

«Смотрите, я чувствую большую уверенность в том, что выиграю, если решу участвовать», — указал Трамп.

В беседе экс-глава Белого дома дал понять, что сейчас размышляет над тем, когда объявить о принятом решении — до или же после промежуточных выборов в Конгресс США, которые в стране намечены на осень текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск призвал бывшего президента Соединенных Штатов Трампа не выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.