Бразилиа, 15 июля 2022, 00:43 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару не поедет на саммит Меркосур, который должен пройти через несколько дней в парагвайской столице Асунсьоне. Об этом передал телеканал CNN Brasil.
Он не стал объяснять причины своего шага, но отметил, что симпатизирует главе Парагвая Марио Абдо Бенитесу, который оправил бразильскому лидеру личное приглашение.
Меркосур является экономическим и политическим соглашением, формирующим общий рынок для Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Парагвая и Уругвая.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне Жаир Болсонару посещал Саммит Америк, который проходил в американском городе Лос-Анджелес. На полях мероприятия он также провел встречу с президентом США Джо Байденом.
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