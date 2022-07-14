Болсонару заявил об отказе участвовать в саммите Меркосур
Бразилиа, 15 июля, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару не поедет на саммит Меркосур, который должен пройти через несколько дней в парагвайской столице Асунсьоне. Об этом передал телеканал CNN Brasil.
Он не стал объяснять причины своего шага, но отметил, что симпатизирует главе Парагвая Марио Абдо Бенитесу, который отправил бразильскому лидеру личное приглашение.
Меркосур является экономическим и политическим соглашением, формирующим общий рынок для Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Парагвая и Уругвая.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне Жаир Болсонару посещал саммит Америк, который проходил в американском городе Лос-Анджелес. На полях мероприятия он также провел встречу с президентом США Джо Байденом.
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