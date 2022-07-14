Бразилиа, 15 июля, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару не поедет на саммит Меркосур, который должен пройти через несколько дней в парагвайской столице Асунсьоне. Об этом передал телеканал CNN Brasil.

Janine Moraes / Câmara dos Deputados Жаир Болсонару

Он не стал объяснять причины своего шага, но отметил, что симпатизирует главе Парагвая Марио Абдо Бенитесу, который отправил бразильскому лидеру личное приглашение.

Меркосур является экономическим и политическим соглашением, формирующим общий рынок для Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Парагвая и Уругвая.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Жаир Болсонару посещал саммит Америк, который проходил в американском городе Лос-Анджелес. На полях мероприятия он также провел встречу с президентом США Джо Байденом.

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