15 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию о том, что в ЕС рассматривают возможность снять санкций в отношении четырёх десятков российских граждан.

Артур Савин, , 08:41 — REGNUM Информация, согласно которой Евросоюз готовится к введению седьмого по счёту пакета антироссийских санкций против примерно 50 физических лиц и компаний, но в то же время обсуждает возможность снятия санкций примерно с четырёх десятков российских граждан, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Ближе к зиме Европейский союз начнёт обсуждать снятие санкций с России, вне зависимости от хода спецоперации», — предрекает Татьяна П.

Многие пользователи пришли к выводу, что лёд тронулся и теперь Евросоюз допустил возможность снятия части санкций против Российской Федерации и её граждан.

«Раз обсуждают, значит, точно скоро снимут. Спешат ввести седьмой бессмысленный пакет санкций, чтобы быстрей снять до холодов», — поделился своим мнением Валерий К.

«Евросоюз, наверное, просто помнит, что «зима близко», вот и пытается хоть как-то что-то сделать. Только вот не поможет это. Отношения они испортили конкретно», — указывает Ангелина Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что такой шаг назад может означать, что ЕС дошёл до своего максимума и дальше не готов вести санкционную войну с Россией.

«Что, уже снимают? Очередной гвоздь в крышку гроба для ЕС», — пишет Маруся В.

«Они их с восьмым пакетом санкций снова добавят в список. Надо же как-то выкручиваться и показать Украине, что санкции в деле», — считает Юрий Г.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что снятие ограничений не означает, что ЕС не введёт их обратно.

«Смешно уже становится. Не удивлюсь, что в следующий раз они этих же людей внесут в список обратно. Они будут бесконечно вводить санкции, но делать это будут против одних и тех же людей, потому что просто больше не против кого», — предполагает Максим С.

Ряд пользователей указывает на то, что санкционное давление на Россию будет продолжаться и ничего пока что не указывает на то, что к Западу вернулся разум.

«Несмотря на это, количество санкций продолжает нарастать каждый день. Санкции на поставки энергоресурсов очень больно ударят по экономике России, но и весь Запад целиком тогда накроет экономический и энергетический кризис. Зачем это нужно? Не совсем понятно», — удивляется Андрей З.

Нашлись и те, кто отмечают, что в России всем уже давным-давно плевать на санкции Запада.

«Пусть подавятся своими санкциями. Русский народ уже ничем не запугать. Как жили нормально, так и будем!» — уверен Харитон К.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Неожиданно! В России уже забили и на Евросоюз, и на санкции, а они всё штампуют и штампуют. В своём мире живут, очевидно. Диагноз психически нездоровых», — считает Людмила А.

«Их жизнь вообще ничему не учит? Типа шесть раз до этого не прокатило, а в седьмой получится? Идиоты, ей-Богу», — поделилась своим мнением Ритуля Р.

Напомним, 14 июля агентство Bloomberg опубликовало материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому Евросоюз обсуждает возможность снятия санкций примерно с четырёх десятков российских граждан. Тем не менее ЕС продолжает подготовку к введению седьмого по счёту пакета антироссийских санкций, предполагающих наложение ограничений на порядка 50 физических лиц и компаний.