Бразилиа, , 00:32 — REGNUM Своё видение решения конфликта на Украине намерен предложить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом 14 июля политик рассказал в интервью телеканалу CNN Brasil.

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«Я передам ему своё видение. Решение этой ситуации. Я знаю, каким образом можно её решить, но забегать вперёд не буду», — пояснил Болсонару.

Бразильский лидер привёл аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов в 1982 году, когда военнослужащие Аргентины приняли решение о капитуляции после высадки десанта Великобритании.

«Чем закончилась война Аргентины с Соединенным Королевством в 1982 году? К этому идет. Мы сожалеем, в жизни есть то, что причиняет боль и вред, но это необходимо понять», — указал Болсонару.

Напомним, правительство Бразилии осудило конфликт на Украине, но при этом раскритиковало политику санкционных мер со стороны западных стран в отношении России.

Ранее Болсонару заявил, что 18 июля он готовится провести переговоры в телефонном режиме с президентом Украины Зеленским. Инициатива, по словам бразильского лидера, принадлежит Киеву.

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