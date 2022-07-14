Бразилиа, 15 июля, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Своё видение решения конфликта на Украине намерен предложить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом 14 июля политик рассказал в интервью телеканалу CNN Brasil.

Gov.br Жаир Болсонару

«Я передам ему своё видение. Решение этой ситуации. Я знаю, каким образом можно её решить, но забегать вперёд не буду», — пояснил Болсонару.

Бразильский лидер привёл аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов в 1982 году, когда военнослужащие Аргентины приняли решение о капитуляции после высадки десанта Великобритании.

«Чем закончилась война Аргентины с Соединенным Королевством в 1982 году? К этому идет. Мы сожалеем, в жизни есть то, что причиняет боль и вред, но это необходимо понять», — указал Болсонару.

Напомним, правительство Бразилии осудило конфликт на Украине, но при этом раскритиковало политику санкционных мер со стороны западных стран в отношении России.

Ранее Болсонару заявил, что 18 июля он готовится провести переговоры в телефонном режиме с президентом Украины Зеленским. Инициатива, по словам бразильского лидера, принадлежит Киеву.