Вашингтон, 15 июля, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Поправку к оборонному бюджету Соединенных Штатов, которая усложняет механизм передачи Турции американских истребителей F-16, приняла палата представителей Конгресса США. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

AF.mil F-16

Речь идет о требовании к Анкаре предоставить гарантии, что указанные боевые машины не будут использоваться для вторжения в воздушное пространство Греции. В пользу инициативы проголосовали 244 члена законодательного органа, а против — 179 конрессменов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в американских СМИ появилась информация, что группа парламентариев из палаты представителей США потребовала от Белого дома отказаться от продажи Турции истребителей F-16.

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