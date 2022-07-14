Бакчарский район, Томская область, 15 июля, 2022, 00:20 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту убийства постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов Бакчарского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По подозрению в совершении преступления задержан 62-летний сосед убитого. По данным следствия, он нанёс потерпевшему два удара ножом в область сердца, в результате чего тот скончался.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в управлении.