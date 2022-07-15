15 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили федеральный закон, дополняющий Уголовный кодекс статьёй о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности страны.

Елизавета Коробова, , 08:01 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина подписать федеральный закон, дополняющий Уголовный кодекс статьёй о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности страны, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

«За госизмену у нас сейчас если и наказывают, то крайне неохотно. Пора изменять подход к этому вопросу», — считает Татьяна П.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой закон был просто необходим, потому что слишком уж много разного рода личностей в последнее время позволяет себе делать публичные высказывания, подрывающие основы безопасности нашего государства.

«И правильно сделал! Безопасность граждан — главный приоритет России», — пишет Бронислав Б.

«Так и правильно! Безопасность страны должна быть в приоритете! Так держать!» — радуется Лев М.

Некоторые комментаторы отмечают, что закон позволит прикрыть рот воющим на свой народ либералам.

«Правильно. В стране давно стоило навести порядки, чтобы либералы и прочие предатели даже не думали смотреть во вражью сторону», — подметила Евгений Д.

«Наконец-то порядок начали наводить! А то достали эти либерасты, которые думают, что им всё позволено, даже работать на врагов России», — написал Леонид П.

«Очень хороший закон! И мы ждём, когда по нему начнут привлекать обнаглевших от безнаказанности либерастов», — пишет Иван К.

Часть людей полагает, что законы, аналогичные тому, что подписал президент России, уже многие годы существуют на том же Западе, так что Российская Федерация не сделала ничего из ряда вон выходящего.

«Госизмена и призывы к ней — это всегда очень серьёзно. За рубежом такое наказывается по всей строгости! И у нас тоже так же должно быть!» — требует Данил М.

«Сейчас идет самая настоящая информационная война. И даже если ты распространяешь контент против России, то ты, по сути, воюешь против своих же», — отмечает Людмила С.

Ряд пользователей указывает на то, что закон в первую очередь будет защищать нашу армию от разного рода подонков, служащих интересам врага.

«Наконец-то этот закон ввели! Потому что неправильно оскорблять солдат, защищающих свою Родину, которые борются за безопасность нашей страны и против угнетения республик Донбасса. Тем более такое большое количество фейков, выкладываемых в социальных сетях, очень сильно туманит разум нашей молодежи. Это является прямой угрозой безопасности нашей страны», — поделилась своим мнением Милана С.

Российский солдат Mil.ru

«Сколько ещё должно пройти времени, прежде чем идиоты поймут, что за антигосударственную деятельность ответственность будет. Не надо потом слёзы лить и говорить, что вас не предупреждали», — написал Игнатий А.

Нашлись и те, кто уверены, что и внутри действующей власти необходимо провести чистку, принять соответствующие законы и навсегда закрыть вопрос с национальными предателями.

«Ещё бы за коррупцию и отмывание федеральных средств ввести смертную публичную казнь. Как по мне, это и есть самая настоящая государственная измена — воровать у своего же народа», — указывает Максим П.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 14 июля на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дополняющий Уголовный кодекс статьёй о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности страны. Тем, кто выступает с публичными призывами к деятельности, направленной против безопасности России, а также мешает органам власти выполнять свои полномочия по обеспечению этой безопасности, грозит до четырёх лет лишения свободы.