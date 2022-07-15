15 июля 2022 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 00:30 — REGNUM Запад, видимо, не оставляет своих попыток превратить спецоперацию России на Украине в полноценную войну. Поставки вооружения и снабжение киевского режима разведывательной информации как нельзя лучше показывают, насколько «цивилизованный мир» заинтересован в продолжении конфликта. Очередным этапом эскалации противостояния стала поставка Вашингтоном реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые не первый день обсуждают популярные телеграм-каналы.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

В последние дни официальные власти освобожденных Россией территорий отмечают повышение точности украинских обстрелов из реактивных установок. Это обстоятельство они объясняют активным применением киевским режимом РСЗО HIMARS. Один из таких обстрелов пришелся на столицу Луганской Народной Республики в ночь с 12 на 13 июля.

«ВСУ нанесли массированный удар по военной части ПВО в Луганске. Об этом заявил представитель НМ ЛНР Андрей Марочко. Сейчас предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности мирных жителей», — сообщил телеграм-канал «Повёрнутые на Z войне».

Накануне удара по Луганску атаке из HIMARS также подвергся населенный пункт Новая Каховка в освобожденной Россией Херсонской области. Обстрел вышел настолько мощным, что от взрывной волны пострадало множество зданий. Не обошлось и без жертв среди мирного населения.

Украинские же пропагандистские ресурсы получили яркую картинку масштабного взрыва на освобожденных Россией территориях, которые они тут же попробовали выдать за столь дефицитную для киевского режима «перемогу», разгоняя тезисы о том, что HIMARS, дескать, это совершенное оружие. Однако подобные попытки потерпели крах — оказалось, что российское ПВО сбивает выпущенные американской РСЗО снаряды, в доказательство чего были опубликованы фотографии перехваченных ракет из HIMARS.

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

Большинство же экспертов высказали мнение, что переломить ситуацию на фронтах этот вид вооружения не сможет, однако нанести ущерб вполне в состоянии. Поэтому многие телеграм-каналы задались вопросом, каким образом российской армии противостоять изделию американского военпрома.

«ВСУ получили мощное высокоточное оружие, которым грамотно пользуются. Писал уже не раз и не хочу набивать оскомину своими нравоучениями, но все-таки повторю. Борьба с этими системами, это прежде всего рассредоточение командных пунктов, штабов и складов РАВ, а также уничтожение транспортной инфраструктуры, позволяющей перебрасывать данное вооружение на левый берег Днепра», — высказал свое мнение телеграм-канал «Старше Эдды».

Тема со «сверхоружием HIMARS» очень благодатно ложится и на каналы отечественных экспертов. Особенно тех, кто исповедует «всёпропальщество», отмечает телеграм-канал «Объясняет Readovka». Сегодня все удары, нанесённые украинскими «Точками», «Смерчами» и «Ураганами», всё равно приписываются HIMARS, подмечает автор поста, после чего задается вопросом, с чем связано такое повышенное внимание к американской РСЗО.

«Дело в том, что для военно-промышленного комплекса США (кстати, и для российского тоже) текущий конфликт — это ещё и весьма значимая площадка для рекламы различных образцов оружия. Сейчас с HIMARSами происходит ровно та же история, что и с турецкими «Байрактарами» в начальный период СВО (вы, кстати, заметили, что сейчас про них все вообще забыли?). Усиленно создаётся медийный образ «сверхоружия, решительно меняющего положение дел на фронте». Как показывает кейс с турецкими беспилотниками, единственное средство борьбы с этой агитационно-рекламной кампанией — это уничтожение данных ракетных систем, уничтожение публичное, с объективным контролем достойного качества. Это задача не только сугубо военная, но и экономическая. Каждый новый позитивный пост «диванных экспертов» о том или ином образце вооружения увеличивает его экспортный потенциал», — отмечает ТГ-канал.

На то, что HIMARS при всей его огневой мощи глупо приписывать какие-то сверхспособности, обращает внимание и телеграм-канал Сolonelcassad. Его администратор пишет, что американское «чудо-оружие» применяется одновременно с другими ракетными установками, которые есть в наличии у украинской армии.

«Как уже отмечали источники с мест, применение HIMARS идет в связке с другими РСЗО («Град», «Ольха», «Смерч», «Ураган») и ОТРК «Точка-У», где задача старых советских комплексов — перегрузить системы ПВО множественными целями и повысить шансы ракеты HIMARS на поражение цели. Как видим из эпизода с Новой Каховкой, ЗРК и ЗРПК вполне могут сбивать ракеты HIMARS так же, как они, скажем, сбивают ракеты «Ураганов» или те же «Точки-У». Именно потому, что это возможно, противник и применяет массированный пуск ракет по одной конкретной цели, чтобы повысить себе шансы на успех», — отметил автор поста.

Справедливости ради напомним, что точно так же, как с HIMARS, украинская пропаганда пыталась представить в качестве «чудо-оружия» американские гаубицы М777. Однако вскоре на смену роликам с их работой пришли другие видео, уже с российской стороны, на которых было отчетливо видно, как эти образцы американского вооружения горят после ударов артиллерии Вооруженных сил РФ. Позже в американских СМИ стали появляться публикации, согласно которым практически три четверти гаубиц М777, поставленных Украине, были либо уничтожены, либо выведены из строя. И вот теперь в ряде телеграм-каналов появилось первое видео с М777, которую удалось взять в качестве трофея.

Гаубица M777 Lance Corporal Ray Lewis

«Поговорили со специалистами. Гаубица, конечно, пострадала в ходе огневого воздействия. Но основные узлы и агрегаты целы. БИУС уехал к специальным людям. Кроме того, в качестве трофеев бойцы ЛНР получили около 50 155-мм снарядов, пороховые заряды в фирменных укупорках. Артиллеристы говорят, что гаубица довольно посредственная. Основной интерес представляет цифровой девайс к ней и активно-реактивные снаряды. Хлопцы и янки, несите ещё», — написал в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный, разместив также видео с трофейным орудием.

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