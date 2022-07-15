15 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили последствия, которые ждут Запад в случае игнорирования требований России по Украине.

Елизавета Коробова, , 08:00 — REGNUM Заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что в мире начнётся ад, если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по поводу ситуации на Украине, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Россия и Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правильно говорит. Россия и так долго с ними пыталась со всеми договориться. Всё, довольно!» — написал Максим М.

Многие пользователи отмечают, что Вучич озвучил то, что должны держать в уме все европейские лидеры, устроившие травлю России.

«Кажется, к ним начинает приходить понимание того, что Россия в любом случае добьётся своих целей. Вот они и начали охлаждать горячие амбиции этого клоуна Зеленского», — предполагает Маруся В.

Некоторые комментаторы отмечают, что после завершения спецоперации на Украине у России будут развязаны руки, и тогда всему Западу будет несдобровать.

«Вучич прав: как только Россия освободит Украину от нацизма, всё закончится и Европа примет предложения Москвы. Иначе и быть не может», — отмечает Макс В.

«Вучич всё правильно говорит. Чем дальше заходит эта антироссийская истерия, тем хуже становится для всего Запада. Россия не отступает и не отступит. Пора бы уже это понять Евросоюзу и США», — указывает Ринат А.

Часть людей полагает, что Вучич говорит о безвыходном положении Европы, которой рано или поздно придётся пойти на условия Кремля.

Президент Сербии Александр Вучич

«У Запада нет другого выхода, кроме как принять условия России. Шах и мат поставила Москва, капитулировать представит всему Западу», — считает Мартын З.

«Россия изначально предупреждала, что каждое последующее предложение наших дипломатов будет всё жёстче и жёстче. Пусть Запад сам решает, как много ещё он хочет потерять в этом бессмысленном конфликте», — написала Татьяна П.

«Если Запад не поймёт, что дальнейшее давление на Россию обернётся для них самым страшным исходом, то наши войска не станут делать скидку на идиотизм западного руководства. Раз сами хотите, то получите», — пишет Михаил С.

«Западу давно понять пора, что с нами нужно считаться, а то сейчас он явно уже зарвался», — заметил Игнатий А.

Ряд пользователей указывает на то, что Российскую Федерацию после неминуемой победы на Украине обуяет кураж, который не сулит ничего хорошего её оппонентам на Западе.

«У наших сейчас впереди только победа, мы знаем, что есть все шансы на то, что никто не посмеет нас остановить!» — поделился своим мнением Лев М.

«Наши герои — русские парни — они знают, что сейчас на стороне правды, у них есть все возможности для долгожданной победы!» — указывает Данил М.

Российские солдаты mil.ru

Нашлись и те, кто призвали западные страны поскорее отказаться от своей агрессивной антироссийской политики, чтобы предотвратить расширение украинского конфликта до глобальных масштабов.

«Мир должен понимать, что вечно давать на Российскую Федерацию невозможно. У России благие цели, и, как мы знаем, добро всегда побеждает зло», — подметил Сергей Ш.

Напомним, 14 июля агентство Sputnik опубликовало материал, согласно которому президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что в мире начнётся ад, если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по поводу ситуации на Украине.