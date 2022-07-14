Брюссель, , 23:41 — REGNUM В Вашингтоне представители Евросоюза, Аргентины, Бразилии, Канады, Марокко, США и ЮАР подписали декларацию о научных исследованиях и инновациях в Атлантическом океане, сообщает 14 июля Европейская комиссия (ЕК).

Атлантика. Кадр «Автостопом по Огненной Земле»

Отмечено, что декларация направлена на усиление международного сотрудничества в исследованиях Атлантики и Арктики.

«Усиление существующего международного сотрудничества в области исследований в Атлантике и Арктике, обмен научными знаниями и данными, а также улучшение наблюдения за океанами играют важную роль для достижения ключевых целей в рамках научной миссии ЕС «Океан и вода» по восстановлению морских экосистем», — заявил член ЕК по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкевичус.

По его словам, совместная работа будет направлена на решение проблем изменений климата и состояния океана.

Кроме того, он объявил о нацеленности участников декларации ответить на вызовы загрязнения окружающей среды и соответствовать целям «зеленого курса» ЕС.

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