Приштина, , 00:57 — REGNUM В Косово 14 июля прибыл глава МИД Польши Збигнев Рау, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау Osce.org

Рау пробудет в Косово два дня. В Приштине политик проведет встречу с главой МИД Косово Доникой Гервалой-Шварц.

Напомним, Польша является одним из государств Вишеградской группы, активно поддерживающим евроинтеграцию стран Западных Балкан и предложившим основу для соглашения ЦЕФТА (Центрально-европейского соглашения о свободной торговле) между странами Западных Балкан. Премьер-министр Косово Альбин Курти ранее предлагал создать аналог ЦЕФТА на балканской основе.

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