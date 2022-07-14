Приштина, Сербия, 15 июля, 2022, 00:57 — ИА Регнум. В Косово 14 июля прибыл глава МИД Польши Збигнев Рау, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Osce.org Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау

Рау пробудет в Косово два дня. В Приштине политик проведет встречу с главой МИД Косово Доникой Гервалой-Шварц.

Напомним, Польша является одним из государств Вишеградской группы, активно поддерживающим евроинтеграцию стран Западных Балкан и предложившим основу для соглашения ЦЕФТА (Центральноевропейского соглашения о свободной торговле) между странами Западных Балкан. Премьер-министр Косово Альбин Курти ранее предлагал создать аналог ЦЕФТА на балканской основе.