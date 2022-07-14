Москва, 14 июля, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Угрозы со стороны властей США применить военную силы против Ирана являются ударом по образу США в мире. Об этом сегодня, 14 июля, написал в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков на оглашении ежегодного Послания президента Федеральному собранию РФ

Напомним, что ранее президент США Джозеф Байден в ходе своего официального визита в Израиль заявил, что он готов использовать военную силу против Ирана в качестве «последнего средства» в том случае, если переговоры о перезаключении ядерной сделки окончатся неудачей.

Пушков напомнил, что близость Ирана к ядерному оружию — это вина самих США, которые совершенно недальновидно разорвали ядерную сделку при Дональде Трампе.

«Если Иран сейчас ближе к получению ядерного оружия, чем когда-либо, как говорит Байден, то это прежде всего вина самих США, которые расторгли при Трампе «ядерную сделку», а потом при Байдене не сумели ее восстановить», — отметил политик.

Такие заявления Байдена лишний раз свидетельствуют об исчерпанности Вашингтоном ресурсов «глобального лидерства» и неспособности американской дипломатии справиться с той ролью, которую пытаются взять на себя США.

«Это будет еще один мощный удар по образу США в мире», — подчеркнул Пушков.