Приштина, , 00:54 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 14 июля провел встречу с главой фонда братьев Рокфеллеров Стивеном Хайнцем и главой программы фонда для Западных Балкан Мией Вукоевич.

Приштина, Косово besartgerguri

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политик подчеркнул, что в Косово наблюдается внутренняя стабильность.

Особое внимание было уделено вопросу внедрения возобновляемой энергетики в Косово и поддержке косовских организаций фондом Рокфеллеров. Другой темой переговоров стала специальная военная операция России на Украине и ее влияние на мировую политику.

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