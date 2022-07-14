Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп сообщил сегодня, 14 июля, что скончалась его первая супруга — Ивана Трампа, ей было 73 года.

Дональд и Ивана Трамп

«Ивана Трамп ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой, невероятной женщиной, прожившей вдохновляющую жизнь», — написал Трамп в социальной сети.

Известно, что Ивана Мара Трамп (в девичестве — Зельниичкова) родилась в Чехословакии в 1949 году. Международную известность она получила в качестве модели, затем стала заниматься бизнесом. Первым мужем Иваны был австрийский риэлтор, но их брак продлился недолго. Ивана переехала в Канаду, где работала горнолыжным инструктором. В 1976 году она познакомилась с успешным тогда предпринимателем Дональдом Трампом. Через год они поженились.

У Дональда и Иваны Трамп родились трое детей: Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп, Фредерик Трамп. Развелись они в 1992 году. Ивана была замужем еще два раза. Она писала книги, выступала в телешоу, давала множество интервью.