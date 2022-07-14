Тегусигальпа, 14 июля, 2022, 23:19 — ИА Регнум. В столице Гондураса Тегусигальпе неизвестные расстреляли четырех человек, в том числе сына экс-президента страны Саида Лобо, сообщает 14 июля нынешний лидер страны Сиомара Кастро на своей странице в Twitter.

Убийство

При этом Кастро выразила свои соболезнования семьям погибших и обвинила в убийстве «эскадроны смерти».

«Выражаю свою солидарность с бывшим президентом Порфирио Лобо, Роситой и родными жестоко убитых молодых людей. Осуждаю эскадроны смерти, годами безнаказанно действующие в Гондурасе. Нам не будет покоя, пока не уничтожим их», — написала Кастро.

По данным местных СМИ, группу молодых людей расстреляли неизвестные с автоматическим оружием на выезде из ночного клуба.