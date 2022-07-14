Североморск, Мурманская область, 14 июля, 2022, 23:17 — ИА Регнум. В Североморске простились с погибшим на Украине Романом Батраковым. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации ЗАТО Олег Прасов.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча

«Он погиб при выполнении боевых задач. Светлая и добрая память Роману Дмитриевичу. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал чиновник.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, гибель ещё двоих военных подтвердили в Курской области.