Минск, 14 июля 2022, 23:39 — REGNUM В Белоруссии помиловали двух заключённых, признанных политическими — Игоря Рубежа и Максима Железнова. Об этом сообщили представители инициативы Dissidentby в своем телеграм-канале.
Оба помилованных отбывали наказание в исправительном учреждении открытого типа № 7 в деревне Куплин Пружанского района.
62-летний Игорь Рубеж был приговорен к 2,5 годам ограничения воли по статье за оскорбление представителя власти. 21-летний Максим Железнов отбывал полтора года ограничения свободы по этой же статье.
Условия помилования не разглашаются.