Нижний Новгород, 14 июля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года в Нижегородской области удалось выявить на ранних стадиях 58,9% онкологических заболевания. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врач

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В ведомстве отмечают, что благодаря усилиям местных медиков этот показатель удаётся постоянно улучшать.

В нижегородском минздраве выражают уверенность в том, что врачи смогут «до конца года ещё выше поднять эту медленно растущую цифру» — за счёт приобретения диагностического оборудования для медучреждений и обучения медицинских специалистов.

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