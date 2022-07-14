Витебск, Белоруссия, 14 июля 2022, 23:06 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина была потеряна для восточнославянского мира ещё до начала российской специальной военной операции — это произошло тогда, когда украинские политики отказались от славянской идентичности. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 14 июля, в Витебске, открывая фестиваль «Славянский базар».
Лукашенко отметил, что военный блок НАТО своим расширением на восток фактически раскидал славянские народы по разные стороны баррикад.
При этом Украина была потеряна для восточнославянского мира тогда, когда она отказалась от славянской идентичности.
Самый сокрушительный удар был нанесён восемь лет назад прямо в сердце славянского мира — в белорусско-российско-украинское братство, когда на Украине был совершен государственный переворот и в Донбассе началась война.
В целом, белорусский лидер выразил уверенность, что Украина, братский украинский народ, вернётся в свою славянскую семью.