Витебск, Белоруссия, , 23:06 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина была потеряна для восточнославянского мира ещё до начала российской специальной военной операции — это произошло тогда, когда украинские политики отказались от славянской идентичности. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 14 июля, в Витебске, открывая фестиваль «Славянский базар».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Лукашенко отметил, что военный блок НАТО своим расширением на восток фактически раскидал славянские народы по разные стороны баррикад.

«Мы даже не могли представить, что с политической карты исчезнет дружественная намЮгославия, постсоветское пространство погрузится в череду вооружённых конфликтов, а блокНАТО, военный блок, расширится на восток, раскидав славян по разные стороны баррикад», — сказал белорусский лидер.

При этом Украина была потеряна для восточнославянского мира тогда, когда она отказалась от славянской идентичности.

«И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности. Когда нам чудом удавалось привезти на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах», — отметил президент Белоруссии.

Самый сокрушительный удар был нанесён восемь лет назад прямо в сердце славянского мира — в белорусско-российско-украинское братство, когда на Украине был совершен государственный переворот и в Донбассе началась война.

В целом, белорусский лидер выразил уверенность, что Украина, братский украинский народ, вернётся в свою славянскую семью.