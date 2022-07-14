Бухарест, 14 июля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. В результате спецоперации сил правопорядка в городе Галац на юго-востоке Румынии по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупных размерах задержан бывший ректор одного из престижнейших высших учебных заведений страны. Об этом 14 июля сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

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По предварительным данным, бывший ректор может быть причастен к хищению из университетских фондов 270 тысяч леев ($54 тысячи). Представители прокуратуры также предполагают, что экс-руководитель вуза занимался подделкой документов.

Ведется следствие. Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит до семи лет тюремного заключения.