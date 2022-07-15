15 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Вучич пугает собственных избирателей громкими заявлениями о том, что мир катится в ад из-за конфликта на Украине, потому что это позволяет ему выступить в роли спасителя Сербии и сербского народа.

Татьяна Стоянович, , 00:16 — REGNUM Слова президента Сербии Александра Вучича о том, что весь мир скатится в ад, если Запад не примет предложение Владимира Путина, которое поступит после того как российские войска выйдут на линию Славянск-Краматорск-Авдеевка, адресованы сербской аудитории. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что в интервью телеканалу Pink 13 июля Вучич заявил, что Владимир Путин, когда он «доделает дела сначала в Северске, Бахмуте и Соледаре, а потом на линии Славянск-Краматорск-Авдеевка», предложит Западу новую сделку. «Если Запад не примет предложение, а мы знаем, что он его не примет, мы все отправимся в ад», — рассказал Вучич.

«Президент Вучич давно применят такую тактику на сербской внутриполитической сцене — он рассказывает о том, что во всём мире царит полный хаос, и только он гарантирует своим гражданам мир и стабильность. Так что его последние слова о том, что конфликт на Украине превратится в ад для всего мира, на самом деле предназначены его избирателям, которые видят в Вучиче короля-солнце. Если он им говорит, что будет ад, они знают, что он день и ночь напряженно думает, как обеспечить им мир, и что всё будет хорошо, если Вучич останется у власти. Это смысл данного заявления», — пояснил Гайич.

Александр Вучич Predsednik.rs

По мнению политолога, хорошо то, что Вучич во время выступления 13 июля заявил, что «на Украине ведется война Запада против России», так как это, по сути, верно.

«Россия неоднократно была готова к переговорам, еще до 24 февраля. Если бы НАТО было готово предоставить гарантии, что не будет дальнейшего расширения за счет Украины, может быть, всего этого не было бы. Я не знаю, откуда у Александра Вучича информация, которую он озвучил в интервью сербскому телеканалу, может, он знает то, о чём мы не знаем. Но я уверен, что Россия продолжит свою специальную военную операцию, пока не получит полных гарантий собственной безопасности», — рассказал сербский эксперт.

Гайич напомнил, что на днях был сделан «самый значимый политический шаг Кремля» на украинском направлении — решение дать российское гражданство всем желающим жителям Украины вне зависимости от региона, в котором они проживают.

«Это чрезвычайно важный шаг, который будет иметь далеко идущие последствия», — отметил политолог.

Александр Вучич не впервые в своих обращениях к гражданам Сербии делает мрачные прогнозы, продолжил Гайич. Но пока он так говорит, это значит, что он не сделает окончательный поворот в сторону Запада, предположил политолог.

«Вучич хороший торговец. Он до последнего не будет вводить санкции против России и признавать Косово, потому что это для него было бы политическим самоубийством. Если Вучич присоединится к антироссийским санкциям, это уничтожит сербскую экономику. Пока Сербия получает газ по более низким ценам, чем Европа, ее экономика остаётся конкурентоспособной. Также важно то, что такую нейтральную позицию Сербии поддерживают с одной стороны Турция, а с другой Венгрия. Эти две страны также учитывают собственные интересы, когда речь идет о применении антироссийских санкций», — отметил Гайич.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению эксперта, последнее выступление Александра Вучича показывает, что он не полностью развернул Сербию в сторону Запада. При этом нужно понимать, что президент Сербии и не может этого сделать, если он хочет остаться у власти.

Стеван Гайич Как я уже сказал, Вучич торговец, и это, скорее всего, скажется на составе нового правительства Сербии, которое находится в процессе формирования. В силу своей коммерсантской натуры он пойдет на некоторые уступки Западу. Тем более мы знаем, что Вашингтон и Брюссель злятся на президента Сербии, потому что он всё еще не присоединился к антироссийским санкциям. У Вучича такая манера правления — он много говорит, часто выступает в СМИ, но реальную политику, которую он ведет, мы можем понять только на основании ее последствий, а не на основании его заявлений. Что на самом деле происходит за закрытой дверью, мы узнаем только постфактум.

Эксперт добавил, что Вучич имеет перед собой свежий пример Македонии. Руководство этой страны согласилось со всеми условиями Запада, а теперь Евросоюз требует от него принять такое решение, после которого македонское государство самоупразднится.

«В Македонии происходит свержение действующих властей. Вучич наблюдает за этими событиями и понимает, что произойдет с ним, если он согласится принять все условия Запада. Если Вучич введет санкции против России или признает Косово, это поставит под угрозу его власть. Поэтому он сообщает Западу — не трогайте нас, мы осудили Россию через резолюции ГА ООН, но мы не будем вводить санкции. Мы пока не готовы на большее», — полагает Гайич.

Что касается реального ада, продолжил сербский политолог, то Евросоюз уже туда катится.

«Протесты в ЕС только усиливаются. Мне кажется, что Вучич не хотел бы, чтобы протестная волна охватила и Сербию, так как любой протест вызовет лавину отрицательных настроений, которые народ уже испытывает к нему», — подытожил Стеван Гайич.