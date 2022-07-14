Ижевск, 14 июля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Сарапульского района, который обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни и в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Luis Argerich Тюрьма

По данным следствия, с мая по август прошлого года, общаясь в социальной сети с 14-летней и 15-летней знакомыми, он предложил им направить свои фотографии в обнаженном виде. Получив фото, он распространил их среди своих знакомых в сети интернет.

Кроме того, 31-летней местной жительнице он направил полученное в интернете изображение порнографического характера.

В рамках расследования вину обвиняемый признал. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, суд в Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины, которая вместе со знакомым пенсионером организовала детскую порностудию, где снимала своих несовершеннолетних дочерей.

Читайте также: Петербурженку, снимавшую порнографию со своими дочерями, отправили в СИЗО