Бишкек, 14 июля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2022 года Киргизия наторговала с другими странами на $3 млрд 951,6 млн (232 млрд 750 млн рублей). Об этом заявил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, на правительственном заседании сегодня, 14 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

По его словам, внешнеторговый оборот республики увеличился на $1 млрд 226,3 млн (72 млрд 229 млн рублей) или на 45% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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При этом импорт вырос в 1,6 раза и достиг $3 млрд 243,8 млн (191 млрд 60 млн рублей). А поставки киргизских товаров за рубеж, напротив, сократились на 4,1% — до $707,8 млн (41 млрд 689 млн рублей).

Высокопоставленный чиновник отметил, что уменьшение экспорта обусловлено снижением поставок отходов и лома черных металлов — в 3,9 раза, отходов и лома драгоценных металлов — в 2,9 раза, цемента — в 2,1 раза, стекла — в 1,9 раза, молока и молочной продукции — в 1,6 раза, а также хлеба и мучных кондитерских изделий — на 20,6%.

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