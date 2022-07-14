Минск, , 23:53 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей речи на открытии фестиваля «Славянский базар» заявил, что «в современном безумном, ошалевшем мире, отменяющем культуру и языки» витебский фестиваль стал «чуть ли не единственным живительным родником, источником созидания и новых свершений». Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наш девиз «Через искусство — к миру и взаимопониманию» снова актуален, как никогда. А ведь, создавая этот форум, мы и подумать не могли, что единый славянский мир, мощный своей тысячелетней историей, будет поставлен в условия политического и культурного выживания. Что будут потеряны простые человеческие ценности, которые так важны в отношениях между странами и народами: такие, как дружба, доверие, искренность», — сказал Лукашенко.

Лукашенко уверен, что «братский украинский народ вернëтся в свою семью».

Как сообщало ИА REGNUM, XXXI Международный фестиваль искусств «Славянский базар» открылся в Витебске 14 июля. Он продлится до 19 июля.