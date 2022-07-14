Москва, 14 июля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. На территории республик Донбасса за сутки обнаружено и обезврежено 2026 взрывоопасных предметов, заявил 14 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Погожев ИА REGNUM Солдат в снаряжении общевойскового комплекта разминирования (ОВР)

Задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных республик выполняют отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России, напомнил он.

«Всего проверено: 3 935,68 га территории (в том числе за сутки — 38,81 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 59 113 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 2026», — рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ.