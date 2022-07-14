Казань, , 22:44 — REGNUM Объявлен конкурс по выбору подрядчика первого этапа строительства и реконструкции участка автотрассы М-7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Соответствующая документация опубликована на портале Госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участок трассы М7 перед Казанью Dmitriy 92

Подрядчик будет выполнять строительно-монтажные работы на участке с 26 по 800 км, а затем запланировано строительство моста через Каму. Протяженность моста составит около 1,3 тыс. метров.

Заказчиком является ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 23,8 млрд рублей. Согласно проекту финансирования, в 2022 году будет выделено 307 млн рублей, в 2023-м — 999 млн рублей, в 2024-м — около 18 млрд рублей и в 2025 году – почти 4,4 млрд рублей.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 29 июля. Подрядчика выберут 3 августа.

ИА REGNUM напоминает, в целом реконструкция автотрассы М-7 пройдет в пять этапов. Общая протяженность реконструируемых участков составит 98 км. Совокупная стоимость работ оценивается в 73 млрд рублей.