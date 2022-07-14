Бухарест, 14 июля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Внешний долг Румынии за I полугодие 2022 года увеличился на 2,66 млрд евро, что является абсолютным антирекордом для румынской экономики. Об этом 14 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul со ссылкой на сведения Румынского национального банка.

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Отмечается, что сложившаяся ситуация возникла из-за кардинальных изменений в структуре экспорта, вызванных введенными в отношении России международными санкциями. Кроме того, на рост долга повлияла сильнейшая засуха в регионе — для поддержки сельскохозяйственных структур Бухарест был вынужден затребовать у Еврокомиссии дополнительные ассигнования.

На текущий момент общий внешний долг Румынии составляет 96,2 млрд евро.