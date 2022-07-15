Минск, 15 июля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Официальные Минск и Москва потеряли Украину задолго до начала российской специальной военной операции. Об этом президент БелоруссииАлександр Лукашенко заявил 14 июля во время официального открытия фестиваля «Славянский базар», сообщает пресс-служба белорусского лидера.

ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, восемь лет назад «прямо в самое сердце славянского мира — в белорусско-российско-украинское братство» был нанесен «сокрушительный удар».

«И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда еë политики сами отказались от славянской идентичности. Когда нам чудом удавалось привести на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах. Но чего бы нам это ни стоило, на открытии «Славянского базара» звучал украинский язык. И будет звучать, в том числе сегодня. Более того: он будет здесь звучать всегда», — сказал Лукашенко.

Как сообщалоИА REGNUM, XXXI Международный фестиваль искусств «Славянский базар» открылся в Витебске 14 июля. Он продлится до 19 июля. Организаторы обещали, что он будет более масштабным, чем в прошлом пандемическом году.