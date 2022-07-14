Москва, 14 июля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает уклоняться от решения проблемы иностранных судов, блокированных в морских портах Украины, заявил 14 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Десятки иностранных судов блокированы минными заграждениями и угрозой обстрела со стороны укронацистов.

«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

… При этом, сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — рассказал Мизинцев.

Российская сторона организовала два морских коридора в Черном и Азовском морях для безопасного выхода судов.

«Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов:

Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках», — уточнил начальник Национального центра управления обороной РФ.