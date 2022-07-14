София, 14 июля, 2022, 22:32 — ИА Регнум. По меньшей мере 244 человека были эвакуированы из пассажирского поезда Бургас — София по причине возгорания в одном из вагонов состава. Об этом 14 июля сообщает софийская газета «Телеграф».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По предварительной информации, инцидент произошел после того, как в результате сильного ветра оборвался и упал на движущийся поезд электрический контактный провод.

На место происшествия выехали три пожарные бригады. Пострадавших нет.