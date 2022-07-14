Скопье, , 22:35 — REGNUM Полиция Северной Македонии 14 июля задержала четырех участников акции протеста против предложения Франции по урегулированию отношений между Скопье и Софией.

Агитационный плакат ВМРНО-ДПМНЕ (сс) Rašo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, задержанные кидали яйца, камни и тяжелые предметы в здание парламента, где выступала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В руках у протестующих были плакаты «Македонцы еще сражаются за свою правоту», «Мы хотим свободу, а не протекторат», «Стоп болгаризации».

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