Скопье, 14 июля, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Полиция Северной Македонии 14 июля задержала четырех участников акции протеста против предложения Франции по урегулированию отношений между Скопье и Софией.

(сс) Rašo Агитационный плакат ВМРНО-ДПМНЕ

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, задержанные кидали яйца, камни и тяжелые предметы в здание парламента, где выступала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В руках у протестующих были плакаты «Македонцы еще сражаются за свою правоту», «Мы хотим свободу, а не протекторат», «Стоп болгаризации».