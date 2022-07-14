Чебоксары, , 22:28 — REGNUM Чувашские единороссы избрали нового партийного лидера. 14 июля на XXIII партийной конференции секретарём регионального отделения «Единой России» избран председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов. Он сменил на этом посту сенатора от Кировской области Вячеслава Тимченко, который возглавлял региональное отделение чуть менее пяти месяцев и считался временной фигурой.

Леонид Черкесов и Вячеслав Тимченко Cap.ru

Напомним, 21 февраля Тимченко сменил на этом посту депутата ГосдумыАлёну Аршинову, которая продержалась секретарём региональной организации два года и оставила должность якобы из-за разногласий с главой региона Олегом Николаевым («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Леонид Черкесов до настоящего времени был в реготделении заместителем Тимченко по работе с депутатами и депутатскими объединениями.

Выступая перед однопартийцами, Леонид Черкесов подчеркнул, что «по-прежнему на первом месте будет социальное направление — поддержка детей, пенсионеров, нуждающихся семей и отдельных категорий населения».

Новый секретарь чувашского регионального отделения партии обратил внимание коллег, что необходимо достойно подготовиться к предстоящей выборам на уровне муниципалитетов. В связи с проведением в регионе реформы местного самоуправления, в 19 вновь созданных округах в единый день голосования состоятся выборы депутатов.

«11 сентября в каждом муниципалитете мы должны сформировать сильный, дееспособный местный парламент. В секретарях первичных отделений мы видим надежную опору. Ведь где, как не на местах, более видно, что от нас ожидают люди», — отметил Черкесов.

Он уточнил основные направления партийной программы «Развиваем Чувашию вместе», среди которых — содействие укреплению института семьи и доступности медицины, строительство ФАПов и спортивных объектов, благоустройство городской среды и сельских территорий, создание современного образовательного пространства.

В работе партийной конференции приняли участие глава Чувашии Олег Николаев, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Роман Любарский.

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