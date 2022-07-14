14 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 23:11 — REGNUM Новая группа нелегальных мигрантов пересекла американо-мексиканскую границу в Техасе, став одним из крупнейших караванов, прибывших в США за последние месяцы. Это еще один драматический эпизод для политиков на южной границе Штатов, которые столкнулись с историческим миграционным кризисом. Федеральные источники сообщили Fox News, что только 12 июля в сектор Дель-Рио нелегально пробрались 2 258 человек. При этом за семь дней пограничники зафиксировали более 13 тысяч нелегалов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Честный вопрос, какого черта они хотят сюда приехать?» — удивляется @FinnixSam.

«Раздают ли в США бесплатные деньги, еду или жилье? Что побуждает людей просто переходить границу? Какая другая цивилизованная страна не в состоянии закрыть границу для защиты своих граждан?» — недоумевает ejohn7001.

«Штаты-убежища, такие как Нью-Мексико, дают бесплатно всё. Жилье, пищу, одежду, образование, медицинское обслуживание, и держат мигрантов на пособии. Если у них есть адрес, они могут голосовать и голосуют, потому что в штате Нью-Мексико не требуется удостоверение личности избирателя. Это вторжение, поддерживаемое демократами», — отвечает Heddanuff045.

«Наш президент не защищает наши границы и не обеспечивает безопасность американцев. Джо Байден не справляется со своей работой и подвергает американцев риску», — жалуется maincoon.

Американо-мексиканская граница Army.mil

«Я владею несколькими заправочными станциями. Я обдумываю возможность требовать подтверждения гражданства, прежде чем продавать кому-либо бензин (или что-либо еще)», — уходит в крайности roxella.

«Как американские умеренные демократы могут быть согласны с тем, чтобы все эти неизвестные люди шли в нашу страну? Действительно ли они согласны с политикой открытых границ, проводимой Байденом? Интересно, будут ли они чувствовать то же самое, когда мигранты будут высаживаться из автобусов в ближайшем к ним районе?» — задается вопросом rockdude49.

«Им всё равно! У них есть охрана, которая их защищает. У них также много денег, и они никогда не почувствуют боли от необходимости платить за этих людей», — отвечает icanthatswhy.

«Конституционная обязанность президента Соединенных Штатов номер один — защищать Штаты от вторжения, а НЕ содействовать ему. Уберите эту нелегитимную администрацию СЕЙЧАС ЖЕ», — просит TrollHunter238.

«Режим Байдена активно создавал обстоятельства и ситуации, которые угрожают нашей стране, нашим свободам, нашим средствам к существованию и нашей личной безопасности. Если оппозиционная партия не предпримет шагов для импичмента, суда и тюремного заключения ответственных лиц, они потеряют всякий авторитет, который у них есть», — убежден rangemaster11b.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Люди говорят о том, что стена стоит дорого. Цена стены на границе — наша нация», — подчеркивает durlek.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден заявил, что его администрация намерена устранить «коренные причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.