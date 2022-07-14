Москва, 14 июля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Из республик Донбасса и опасных зон Украины за последние сутки в Россию был эвакуирован 28 261 человек, заявил 14 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Эвакуация гражданских

Он подчеркнул, что эвакуация проходит в условиях препятствий, создаваемых киевским режимом.

«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 28 261 человек, в том числе 4530 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 558 054 человека, из которых 402 883 ребенка.

Государственную границу Российской Федерации пересек 407 151 личный автомобиль, в том числе за сутки — 5007», — рассказал Михаил Мизинцев.