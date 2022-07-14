Туапсе, Краснодарский край, , 22:19 — REGNUM Пожилая женщина погибла при пожаре в квартире в жилом доме в Туапсе 14 июля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

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Предварительно установлено, что вечером 14 июля в одной из квартир дома на улице Макарова произошло возгорание. Пожарных вызвали соседи. В квартире после тушения пожара спасатели обнаружили тело 85-летней женщины — хозяйки квартиры.

По факту гибели женщины проводится доследственная проверка, на месте работает следователь, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.