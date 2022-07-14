Минск, , 23:50 — REGNUM Правительство России утвердило условия эксперимента по участию белорусских банков в российской системе госзакупок. Об этом сообщает Оffice Life.

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Это значит, что белорусские банки наравне с российскими будут выдавать независимые гарантии участникам системы госзакупок. Это упростит доступ белорусским компаниям к российской системе госзакупок.

Эксперимент продлится до 2023 года и пройдëт в два этапа.

На первом этапе белорусские банки оформят нужные для работы в России документы, включая СНИЛС, ИНН, сертификаты ключа проверки ЭЦП, и зарегистрируются на портале госуслуг и в единой информационной системе госзакупок.

На втором этапе станет возможно непосредственное участие белорусских банков в процедурах госзакупок через выдачу независимых гарантий и их включение в соответствующий реестр.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России включило в пилотный проект участия в госзакупках пять белорусских банков: «Беларусбанк», «Банк БелВЭБ», «Белорусский банк развития и реконструкции», «Белинвестбанк» и «МТБанк».