Москва, , 22:13 — REGNUM Украинские военкоматы мобилизуют всех граждан без разбора, не проводя даже медицинской комиссии, заявил 14 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он уточнил, что пленные украинские боевики рассказывают о том, что их принуждали отказываться от медкомиссии.

«По показаниям пленных военнослужащих ВСУ большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии.

Таким образом, практически все мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признается годным к военной службе. Это беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель, как это делали нацисты в последние месяцы Великой Отечественной войны, когда, осознавая безысходность своего положения, бросали на оборону городов больных, стариков и подростков.

Подобные действия, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к собственным гражданам и полное безразличие к их судьбам», — рассказал Мизинцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина готовит в Днепропетровской области провокацию со взрывом моста