Москва, 14 июля, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому освобождаются от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС — опционы банков по продаже физическим лицам бриллиантов. Закон опубликован сегодня, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Pixabay.com Слитки золота

В законе сказано, что доходы физических лиц освобождаются от НДФЛ на период с 2022 по 2023 год при реализации золота в слитках. Предполагается, что такая мера поможем повысить привлекательность золота в качестве инструмента для сохранения сбережений.

Также закон бессрочно освобождает все российские банки от НДС на операции, связанные с реализацией бриллиантов физическим лицам. Уточняется, что нулевая ставка НДС действует при реализации обработанных и необработанных алмазов их добытчиками Госфонду и региональным фондам драгоценных металлов и камней, Банку России, банкам; что касается других организаций, то для них нулевая ставка НДС распространяется только на необработанные алмазы. Предполагается, что данная мера позволит более эффективно продавать инвестиционные алмазы и бриллианты внутри России.

Напомним, что алмазы и бриллианты российского происхождения более не продаются на рынках западных стран из-за введенных ими санкций.