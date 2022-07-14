Минск, , 23:48 — REGNUM В Ивановском и Столинском районах Брестской области Белоруссии объявлено о передвижении военной техники. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Оба района граничат с Украиной. На сайте Ивановского райисполкома сказано, что на территории района проходят плановые мероприятия по подготовке военнослужащих и подразделений.

«В ближайшие дни через территорию района и населенные пункты в любое время суток возможно движение колонн военной техники. Просьба к гражданам с пониманием относиться к мероприятиям по боевой подготовке Вооруженных Сил», — говорится на сайте райисполкома.

О таких же перемещениях сообщается и в Столинском районе. Районная газета «Навіны Палесся» со ссылкой на военного комиссара района сообщила, что перемещения планируются с 15 по 20 июля «в связи с занятиями по боевой подготовке».