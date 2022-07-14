Лондон, 14 июля 2022, 23:40 — REGNUM Фронтмен британской группы Radiohead Том Йорк опубликовал новую версию композиции Bloom. Об этом сообщил портал Pitchfork 14 июля.
Представленная песня стала саундтреком к видео, опубликованному экологической организацией Гринпис в рамках инициативы Protect the Oceans. Обновлённая версия Bloom сохранила фоновый инструментал и фортепианную музыку от оригинала.
Напомним, оригинальная версия песни Bloom вышла в 2011 году. Композиция вошла в восьмой студийный альбом Radiohead под названием The King of Limbs.
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