Лондон, 14 июля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Фронтмен британской группы Radiohead Том Йорк опубликовал новую версию композиции Bloom. Об этом сообщил портал Pitchfork 14 июля.

(сс) Raph_PH Солист Radiohead Том Йорк

Представленная песня стала саундтреком к видео, опубликованному экологической организацией Гринпис в рамках инициативы Protect the Oceans. Обновлённая версия Bloom сохранила фоновый инструментал и фортепианную музыку от оригинала.

Напомним, оригинальная версия песни Bloom вышла в 2011 году. Композиция вошла в восьмой студийный альбом Radiohead под названием The King of Limbs.