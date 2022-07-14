Скопье, , 22:21 — REGNUM Депутаты оппозиционных партий Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ и «Левица» 14 июля в ходе выступления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен подняли плакаты с надписями «нет» и «нет ультиматуму».

Скопье, Северная Македония Pudelek

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, выступление фон дер Ляйен было призвано способствовать принятию Северной Македонией и ее парламентом предложения Франции по урегулированию отношений между Скопье и Софией, которое должно разблокировать евроинтеграцию Северной Македонии.

В оппозиции Северной Македонии предложение Франции считают «дипломатическим нокаутом» Скопье и выступают против «болгаризации» страны.

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