Скопье, 14 июля, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Депутаты оппозиционных партий Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ и «Левица» 14 июля в ходе выступления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен подняли плакаты с надписями «нет» и «нет ультиматуму».

Pudelek Скопье, Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, выступление фон дер Ляйен было призвано способствовать принятию Северной Македонией и ее парламентом предложения Франции по урегулированию отношений между Скопье и Софией, которое должно разблокировать евроинтеграцию Северной Македонии.

В оппозиции Северной Македонии предложение Франции считают «дипломатическим нокаутом» Скопье и выступают против «болгаризации» страны.