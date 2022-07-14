Минск, 14 июля, 2022, 23:45 — ИА Регнум. В суде Московского района Минска 14 июля вынесли приговорДмитрию иАнастасии Дашкевичам. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

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Дмитрию Дашкевичу дали полтора года колонии, его супруге Анастасии — три года «домашней химии». Прокурор запрашивал для супругов по полтора года колонии каждому.

«Домашняя химия» подразумевает ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. Осуждëнный в течение всего срока должен соблюдать ряд условий. Например, не покидать дом в назначенные часы и регулярно отмечаться в милиции.

Дашкевичей осудили по статье 342 УК Белоруссии (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). По версии следствия, они принимали участие в акции протеста 23 августа 2020 года в Минске.

Как сообщалоИА REGNUM, Дмитрия Дашкевича задержали в марте и осудили на 15 суток административного ареста. В начале апреля стало известно, что в отношении Дашкевича возбудили уголовное дело по ст. 342 УК РБ. По этой же статье проходила и Анастасия Дашкевич.